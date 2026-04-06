مؤتمر فينيسيوس: آمل أن يواصل يامال النضال معي.. وبايرن يضم تشكيل ضخم من اللاعبين

كشف فينيسيوس جونيور سبب خسارة ريال مدريد أمام مايوركا، وكذلك علاقة بـ أرلفارو أربيلوا مدرب الفريق، وكيليان مبابي زميله في الهجوم، قبل مواجهة بايرن ميونيخ.

ويستضيف ريال مدريد في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فينيسيوس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بايرن ميونيخ: "سنواجه فريقا قويا، لكن لدينا خبرة في هذه المباريات، ونأمل أن ننجح في تحقيق الفوز."

وتعليقا على الخسارة من ريال مايوركا، قال "بعض الأيام تكون هكذا، أحيانا نكون أقل أو أكثر تركيزا، وهو ما حدث أمام مايوركا، كنا عائدين من فترة راحة."

وسقط ريال مدريد يوم السبت أمام ريال مايوركا بهدفين لهدف في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وأضاف فينيسيوس "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة، عندما مررت بفترة طويلة دون تسجيل أي هدف، لقد تعلمت من هذه الفترة، وأريد مواصلة التعلم، أفضل اللاعبين دائمًا ما يعودون بقوة."

وعن احتمالية غياب هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، قال "إنه يسجل الكثير من الأهداف، لكن لديهم تشكيل ضخم يضم لاعبين يجيدون تغيير مراكزهم، وستكون المباراة صعبة وعلينا أن نكون مستعدين."

كما تحدث فينيسيوس عن موقفه من تجديد عقده "لا يزال متبقياً عام في عقدي، لكنني مطمئن تماما ولدي ثقة في رئيس النادي، وسأوقع العقد الجديد في الوقت المناسب وأبقى هنا لفترة طويلة، لأن هذا هو نادي أحلامي."

وينتهي عقد فينيسيوس مع نهاية الموسم المقبل في صيف 2027.

وعن علاقته بالمدربين، رد فيني "لم أكن متوافقا مع تشابي ألونسو، فلم أكن أحصل على دقائق لعب كافية، وآمل أن أستمر مع أربيلوا أتمتع بعلاقة رائعة معه، ويمنحني الثقة، تربطني علاقة مميزة به تمامًا كما كانت تربطني بأنشيلوتي، فهو دائمًا ما يوضح لي ما يتوقعه مني."

وأكمل حديثه عن علاقته بمبابي "كيليان هنا لمساعدتنا، أهدافه تمنحنا الثقة وعلينا أن نكون متفاهمين غدا، إنها مباراة صعبة حيث يصنع اللاعبون الكبار الفارق، ومبابي واحد منهم."

وأتم حديثه عن العنصرية "إنها قضية معقدة وتتكرر كثيرا، نأمل أن يواصل لامين يامال هذا النضال أيضا، لدينا المال لكن الفقراء السود يواجهون صعوبات أكبر منا، لا أقول إن إسبانيا أو ألمانيا أو البرتغال دول عنصرية، لكن العنصريين موجودون في كل بلد، وإذا ناضلنا معاً، نأمل أن تتوقف المعاناة من هذه الأمور."

وتعرض لامين يامال للعنصرية خلال مواجهة مصر وإسبانيا، بعد ترديد الجماهير هتافات معادية للمسلمين.

ولم يشارك يامال مع المنتخب الإسباني في تحية الجماهير بملعب إسبانيول عقب نهاية اللقاء، وغادر الملعب وهو يبدو عليه الانزعاج.