كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية

واصل ريال مدريد نزيف النقاط في الدوري الإسباني بالخسارة أمام ريال مايوركا، فكيف سيكون شكل المنافسة مع برشلونة على اللقب.

على الجانب الآخر، حقق برشلونة انتصارا ثمينا على أتلتيكو ووسع الفارق مع ريال مدريد.

برشلونة حاليا في الصدارة برصيد 76 نقطة، يليه ريال مدريد بـ69 نقطة، والفارق بينهما 7 نقاط.

ويمكن لبرشلونة حسم اللقب في مباراة الكلاسيكو المنتظرة يوم 10 مايو في حالة تحقيق الفريقين لنتائج متساوية في المباريات الـ4 المقبلة بالدوري.

لو ظل فارق الـ7 نقاط كما هو حتى موعد الكلاسيكو سيتوج برشلونة باللقب رسميا في حالة الفوز على ريال مدريد، لأن وقتها سيتسع الفارق لـ10 نقاط، قبل 3 جولات فقط من نهاية الموسم.

8 جولات متبقية على نهاية الدوري الإسباني، فهل ستكون المنافسة مستمرة بين الغريمين حتى الرمق الأخير.

يذكر أن مشوار برشلونة وريال مدريد مستمر حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، إذ يلعب البلوجرانا ضد أتليتكو مدريد في ربع النهائي، ويصطدم الملكي ببايرن ميونيخ في الدور نفسه.

وإليكم ترتيب مباريات الفريقين في الدوري:

ترتيب مباريات برشلونة:

11 أبريل - إسبانيول (على كامب نو)

22 أبريل - سلتا فيجو (على كامب نو)

25 أبريل - خيتافي (خارج كامب نو)

3 مايو - أوساسونا (خارج كامب نو)

10 مايو - ريال مدريد (على كامب نو)

13 مايو - ديبورتيفو ألافيس (خارج كامب نو)

17 مايو - ريال بيتيس (على كامب نو)

24 مايو - فالنسيا (خارج كامب نو)

ترتيب مباريات ريال مدريد:

10 أبريل - جيرونا (على سنتياجو برنابيو)

21 أبريل - ديبورتيفو ألافيس (على سنتياجو برنابيو)

24 أبريل - ريال بيتيس (خارج سنتياجو برنابيو)

3 مايو - إسبانيول (خارج سنتياجو برنابيو)

10 مايو - برشلونة (خارج سنتياجو برنابيو)

13 مايو - ريال أوفييدو (على سنتياجو برنابيو)

17 مايو - إشبيلية (خارج سنتياجو برنابيو)

24 مايو - أتليتك بلباو (على سنتياجو برنابيو)