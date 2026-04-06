مصدر من المقاولون لـ في الجول: أسوة بالزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأخير على ملعب مباراة سيراميكا

يخوض النادي الأهلي مرانه اليوم الإثنين، على استاد المقاولون العرب.

وكشف مصدر من المقاولون العرب لـ FilGoal.com: "الأهلي قام بالتنسيق مع إدارة النادي من أجل خوض تدريبه الأخير على استاد المقاولون العرب، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا."

وأوضح المصدر "نفس الأمر حدث مع الزمالك سابقا قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري، وتم التنسيق وقتها ليخوض الزمالك مرانه الأخير قبل مواجهة إنبي على ملعب المقاولون العرب."

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا الثامنة مساء الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الأولى لحساب مجموعة البطولة في الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بعد خوضه المواجهة الأولى في مجموعة البطولة بالفوز أمام المصري برباعية مقابل هدف.

أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ولن يخوض مواجهة الجولة الأولى.

وأقيم الدوري بمشاركة 21 فريقا من دور واحد، ليتأهل أول 7 فرق للمنافسة على مجموعة البطولة، فيما تتنافس بقية الفرق الـ 14 للمنافسة ضمن مجموعة الهبوط.

وتأهلت فرق الزمالك، وبيراميدز، والأهلي، وسيراميكا كليوباترا، والمصري، وسموحة، وإنبي للمنافسة في مجموعة البطولة.