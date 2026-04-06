منتخب العراق يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 13:51

كتب : FilGoal

استقبال حاشد لمنتخب العراق

أكد رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال أن منتخب العراق سيخوض 3 وديات مع منتخبات مهمة استعدادا لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي، بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وقال درجال لوكالة الأنباء العراقية: "استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم ستنطلق بشكل فعلي بعد تجمع لاعبي المنتخب يوم 25 مايو المقبل".

أخبار متعلقة:
وأضاف "منتخب العراق سيدخل معسكراً تدريبياً سيستمر لنحو 3 أسابيع قبل حلول المونديال، تتخلله مباراتان أو 3 مباريات مع منتخبات مهمة".

وأكمل "إحدى المباريات قد تُقام في بغداد في حال ملاءمة الظروف، فيما ستُقام مباريات أخرى خارج العراق، من بينها مواجهة محتملة في أوروبا، وأخرى يجري العمل على تنظيمها في الولايات المتحدة".

وتابع "قائمة المنتخب لا تزال مفتوحة حتى الآن، ولا توجد أي خطوط حمراء على استدعاء اللاعبين، سواء من داخل الدوري المحلي أو من المحترفين في الخارج"، قرارات الاختيار تعود بالكامل إلى الجهاز الفني، ويجب احترامها وفقاً لمعايير الجاهزية الفنية والبدنية".

وأضاف، أن "موعد التحاق بعض اللاعبين يعتمد على أوضاعهم في البلدان التي يتواجدون فيها لاسيما في ظل بعض القيود التي قد تؤثر على إمكانية سفرهم".

وكشف رئيس اتحاد الكرة العراقي عن وجود تواصل مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتنظيم مباراة ودية ضمن برنامج الإعداد.

واحتشدت الجماهير العراقية في العاصمة بغداد لاستقبال بعثة منتخب العراق بعد عودتها من المكسيك وضمان التأهل لكأس العالم.

ونقلت حافلة مفتوحة بعثة المنتخب العراقي من المطار إلى شوارع بغداد وسط استقبال شعبي حاشد.

وأكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعة رفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

العراق منتخب العراق
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526641/منتخب-العراق-يخوض-3-وديات-استعدادا-لكأس-العالم