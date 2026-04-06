ليكيب: ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن كامافينجا

تعرض إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد، لانتقادات لاذعة بعد خسارة الفريق أمام ريال مايوركا.

وسقط ريال مدريد أمام مضيفه مايوركا يوم السبت، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الأسبوع الـ 30 من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن هناك غضب داخل ريال مدريد من لاعب الوسط.

وكشفت الصحيفة "يبدو مستقبل إدواردو كامافينجا في ريال مدريد غير مؤكد بشكل متزايد."

وأكملت "كامافينجا كان المسؤول عن الهدف الأول لمايوركا يوم السبت، ليصبح هدفا لانتقادات لاذعة في مدريد."

وأتم التقرير "نظراً لأدائه المتواضع وعجزه عن الارتقاء إلى مستوى أعلى، تُفكّر إدارة ريال مدريد بشكل متزايد في الاستغناء عنه هذا الصيف."

ونجح مانو مورلانيس في تسجيل الهدف الأول لريال مايوركا في الدقيقة 42، بعد هروبه من رقابة كامافينجا إلى داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه التقدم.

كامافينجا صاحب الـ 23 عاما، انضم لريال مدريد في صيف 2021 قادما من ستاد رين الفرنسي.

اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الإنجولية، أحد العناصر الأساسية في تشكيل ريال مدريد، إذ شارك في 35 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين، وصنع هدفا.