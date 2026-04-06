تنس طاولة - بعد إنجاز كأس العالم.. هنا جودة تتقدم 4 مراكز في التصنيف العالمي

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 13:21

كتب : محمد سمير

تقدمت هنا جودة في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة 4 مراكز بعد إنجازها في كأس العالم الأخيرة.

وودعت هنا جودة منافسات كأس العالم لتنس الطاولة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الصينية سون ينجيشا المصنفة الأولى عالميا وصاحبة فضية أولمبياد باريس بصعوبة بنتيجة 4-3.

وأعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة تصنيف الأسبوع وحلت هنا جودة في المركز 22 عالميا بعد أن تقدمت 4 مراكز.

بينما استمرت دينا مشرف في المركز 48 وتراجعت مريم الهضيبي للمركز 83.

أما على مستوى الرجال فاستمر عمر عصر في المركز 32 بينما يوسف عبد العزيز استمر في المركز 56.

وكان قد استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، هنا جودة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، وذلك بحضور أشرف حلمي رئيس الاتحاد، المصري لتنس الطاولة عقب تحقيقها إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة بالصين.

وجاء مشوار هنا جودة في كأس العالم:

دور المجموعات

الفوز 3-0 أمام ليونج أون نا لاعبة ماكاو

الفوز 3-0 أمام التايوانية تشينج أي تشينج

ثمن النهائي: الفوز 4-3 أمام الفرنسية جيا يوان

ربع النهائي: الخسارة 4-3 أمام الصينية سون ينجشا

