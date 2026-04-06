اسكواش - تأهل عسل وثلاثي السيدات لربع نهائي الجونة دون مفاجآت

حسم مصطفى عسل وثلاثي السيدات هانيا الحمامي وأمينة عرفي وفيروز أبو الخير التأهل لربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وتستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة الدولية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

وتختتم منافسات ثمن النهائي مساء اليوم الإثنين ليكتمل المتأهلين إلى ربع النهائي.

إذ تواجه نور الشربيني، الفرنسية ميليسا ألفيس، بينما تلعب فريدة محمد أمام الأمريكية أوليفيا ويفير وأخيرا سنا إبراهيم ضد الإنجليزية جيورجينا كينيدي.

أما على مستوى الرجال، فيواجه يوسف إبراهيم، الهندي أبهاي سينغ بينما يلعب محمد زكريا أمام الويلزي جويل ماكين، وأخيرا في مواجهة مصرية يلعب كريم عبد الجواد ضد يوسف سليمان.

وتُقام مباريات ربع النهائي يومي 7 و8 أبريل على الملاعب الزجاجية، على أن تُختتم البطولة بمباريات نصف النهائي والنهائي يومي 9 و10 أبريل، أيضا على الملاعب الزجاجية.

وحسم مصطفى عسل مقعده في ربع النهائي لمواجهة المكسيكي ليونيل كارديناس غدا الثلاثاء، بينما على مستوى السيدات تلعب أمينة عرفي ضد اليابانية ساتومي واتانابي، وفي مواجهة مصرية تواجه هانيا الحمامي زميلتها فيروز أبو الخير.

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب الموسم الماضي من بطولة الجونة.

وتغيب نوران جوهر عن نسخة الموسم الحالي بسبب ظروف الحمل.