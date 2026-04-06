حمدي فتحي ضمن التشكيلة المثالية في دوري قطر لشهري فبراير ومارس

أعلن نادي الوكرة اختيار لاعبه حمدي فتحي لاعب منتخب مصر في التشكيل المثالي للدوري القطري.

وتم اختيار حمدي فتحي في التشكيل المثالي لشهري فبراير ومارس.

ويرتبط حمدي فتحي بتعاقد مع الوكرة حتى صيف 2027.

ولعب حمدي هذا الموسم 17 مباراة مع الوكرة ونجح في تسجيل هدفين بالدوري القطري.

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 26 نقطة.

ويأتي ذلك قبل جولتين من ختام المسابقة.

ويلعب الوكرة مباراته المقبلة أمام الغرافة يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

وكان الوكرة فاز في مباراته الأخيرة أمام قطر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ولعب حمدي فتحي خمس مباريات في شهري فبراير ومارس ونجح في تسجيل هدف أمام أهلي قطر.