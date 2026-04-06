وكيله لـ في الجول: غير صحيح رغبة أكرم توفيق في العودة للدوري المصري

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 12:03

كتب : FilGoal

عمر ناجي - أكرم توفيق - الشمال القطري

نفى عمر ناجي وكيل أكرم توفيق ما يثار بشأن عودة محتملة للاعب الشمال القطري إلى الدوري المصري.

وكانت تقارير قد ربطت أكرم توفيق بالعودة إلى النادي الأهلي من جديد، بعد طرح اسمه للإنضمام للفريق وتعويض الأسماء التي من المتوقع أن ترجع في وسط الملعب.

وكشف عمر ناجي وكيل أكرم توفيق لـ FilGoal.com: "لا صحة على الإطلاق لما تردد عن رغبة أكرم توفيق في العودة للعب في الدوري المصري أو عدم شعوره بالاستقرار مع فريق الشمال القطري".

وأوضح "أكرم توفيق لاعب محترف وملتزم تماما بتعاقده مع نادي الشمال القطري والذي يمتد حتى صيف 2028، وكامل تركيزه في الوقت الحالي لمساعدة فريق للتتويج بالدوري".

واختتم عمر ناجي تصريحاته "الفترة الأخيرة شهدت بداية مفاوضات مع مسؤولي نادي الشمال بشأن إمكانية تمديد عقد أكرم توفيق لمدة 5 مواسم مقبلة".

ويحتل الشمال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن السد متصدر الترتيب، وللشمال مباراة مؤجلة إذا فاز بها يصعد للصدارة.

ويتبقى 3 مباريات للفريق في مسابقة الدوري إذا فاز بهم يحسم اللقب.

وانتقل أكرم توفيق -28 عاما- إلى الشمال القطري في بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

وكان أكرم توفيق قد انضم إلى الأهلي في صيف 2016 وخرج إعارة مرتين إلى الجونة قبل العودة في صيف 2020 والاستمرار حتى 2025 مع القلعة الحمراء.

وخاض أكرم توفيق 20 مباراة مع الشمال القطري هذا الموسم وساهم بصناعة هدفين.

