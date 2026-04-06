ريال مدريد يسعى لاستعادة مدافعه قبل لقاء الإياب ضد بايرن

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد يحاول استعادة مدافعه فيرلاند ميندي قبل لقاء بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ميندي المصاب منذ فترة سيغيب عن لقاء الذهاب يوم الثلاثاء في ملعب سنتياجو برنابيو.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشارك فيرلاند ميندي في المرحلة الأولى من تدريبات يوم الاثنين.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يسعى لاستعادته قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء التالي.

في منتصف مارس الماضي، أعلن ريال مدريد إصابة فيرلاند ميندي بتمزق في عضلة الفخذ.

وأوضح وقتها أن موعد عودة البالغ من العمر 30 عاما سيتحدد حسب سرعة تعافيه من الإصابة.

وعانى الفرنسي كثيرا مع الإصابات طوال فترة تواجده في صفوف ريال مدريد التي بلغت 7 مواسم حتى الآن.

