سكاي: تفاؤل حذر بشأن جاهزية هاري كين لمواجهة ريال مدريد

تحوم حالة من التفاؤل الحذر داخل جدران بايرن ميونيخ بشأن مشاركة هاري كين هداف الفريق أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب سنتياجو برنابيو يوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أنه من المرجح أن يتدرب هاري كين مع بقية الفريق بعد ظهر يوم الاثنين.

وذلك وسط تفاؤل حذر داخل بايرن ميونيخ بإمكانية مشاركته كأساسي أمام ريال مدريد.

من جهته، يتوقع يوشوا كيميش نجم بايرن ميونيخ أن يلحق زميله هاري كين بمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كيميش للصحفيين: "هل سيلعب هاري كين أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء؟ أعتقد أنه سيلعب حتى لو كان على كرسي متحرك".

وأضاف "حتى لو كان يشعر ببعض الألم، فسوف يجر نفسه إلى أرض الملعب".

وغاب كين عن مباراة فرايبورج بسبب الإصابة.

فالمهاجم الإنجليزي انضم لمنتخب بلاده ولم يشارك في المباراتين الوديتين ضد أوروجواي واليابان خلال توقف مارس.

قبل مباراة فرايبورج قال مدربه فينسنت كومباني: "شعر هاري كين بألم يوم الأحد الماضي في مران منتخب إنجلترا، ولذلك لن يكون متاحا ضد فرايبورج ".

وأوضح "الوضع ليس مثاليا ورغم ذلك أنا متفائل بشأن يوم الثلاثاء أمام ريال مدريد".

وتقام مباراة الإياب في ملعب بايرن يوم الأربعاء التالي.