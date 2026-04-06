بيلد: بايرن يختار بديل نوير

يفكر بايرن ميونيخ في بديل لمانويل نوير حارس مرمى الفريق، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وعاد نوير لحراسة مرمى بايرن ميونيخ، أمام فرايبورج يوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الألماني بعد تعافيه من الإصابة.

وذكرت صحيفة بيلد، أن بايرن ميونيخ يفكر في ضم أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم، في حالة اعتزال نوير هذا الصيف.

وقال باومان تعليقا على تلك الأنباء في تصريحات عقب هزيمة فريقه أمام ماينز: "لم أفكر في هذا الأمر مطلقا، سأفعل ذلك في وقت ما، أو ربما لا."

ووصفت صحيفة بيلد إمكانية انتقال باومان إلى بايرن ميونيخ بأنه "بمثابة تتويج لمسيرته الكروية".

ورد النمساوي كريستيان إيلزر مدرب هوفنهايم، على تلك الأنباء: ""ليس لدي أي فكرة، أنتم تكشفون الكثير، والوكلاء يقومون بدورهم، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي، نحن نركز على المباريات النهائية."

وينافس هوفنهايم من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة قبل 6 جولات من النهاية.

ويسبق هوفنهايم، فريقي لايبزيج وشتوتجارت في المركزين الثالث والرابع برصيد 53 نقطة لكلا منهما.

واقترب بايرن ميونيخ من لقب الدوري الألماني، إذ يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بـ 9 نقاط، حيث جمع بروسيا دورتموند 64 نقطة في المركز الثاني.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد التاسعة مساءً الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.