أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة برقابة المباريات حفاظا على اللعب النظيف

يواصل فريق أبو قير للأسمدة منافسته على بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز قبل ست جولات من الختام.

وحسم نادي القناة بطاقة التأهل الأولى بعدما وصل إلى النقطة 65 وبفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه.

بينما يأتي بترول أسيوط في المركز الثاني بـ 50 نقطة ثم أبو قير للأسمدة ثالثا بـ 48 نقطة ومسار في المركز الرابع بـ 45 نقطة بينما يتساوى لافيينا مع المصرية للاتصالات بـ 43 نقطة.

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.

وقال أحمد نبيل مدير الكرة بأبو قير للأسمدة لـ FilGoal.com: "نطالب اتحاد الكرة بتكثيف الرقابة على المباريات لمنع أي محاولات للتفويت أو التلاعب مع اشتداد المنافسة سواء على الصعود أو الهبوط، وذلك في ظل ما تردد عن قيام بعض الأندية بطلب نتائج غير عادلة من أندية أخرى".

وشدد "من المعروف أن هذه الفترة تشهد لعب غير نظيف في مباريات حسم الصعود والهبوط".

وتابع "يجب أن تكون هناك مراقبة حتى لا تضيع جهود الأندية التي أنفقت لتحقيق هدفها".

وأضاف مدير الكرة بأبو قير للأسمدة "نطالب الأندية التي حسمت موقفها في جدول الترتيب بالالتزام بمبدأ اللعب النظيف، حفاظا على نزاهة المسابقة".

وواصل "أبارك لنادي القناة بالصعود للدوري الممتاز، وسعيد بتصريح عبد الناصر محمد المدير الفني باستمرار المشاركة بالتشكيل الأساسي حفاظا على اللعب النظيف".

واختتم أحمد نبيل تصريحاته "أشكر اتحاد الكرة على إسناد مباريات دوري المحترفين لحكام دوليين، ونتمنى استمرار هذا التوجه".