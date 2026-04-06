أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة برقابة المباريات حفاظا على اللعب النظيف

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 11:29

كتب : رضا السنباطي

يواصل فريق أبو قير للأسمدة منافسته على بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز قبل ست جولات من الختام.

وحسم نادي القناة بطاقة التأهل الأولى بعدما وصل إلى النقطة 65 وبفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه.

بينما يأتي بترول أسيوط في المركز الثاني بـ 50 نقطة ثم أبو قير للأسمدة ثالثا بـ 48 نقطة ومسار في المركز الرابع بـ 45 نقطة بينما يتساوى لافيينا مع المصرية للاتصالات بـ 43 نقطة.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 3 أبريل- نصف نهائي كأس مصر.. ومواجهات عربية للمحترفين ومنافس الزمالك دوري المحترفين - محطما رقم النصر.. القناة يعود لـ الدوري المصري قبل 6 جولات على النهاية دوري المحترفين - فوز أبو قير وتعادل بترول أسيوط يشعل صراع التأهل للممتاز دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط.. وأبو قير يحقق الفوز الأول مع أمير عزمي

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.

وقال أحمد نبيل مدير الكرة بأبو قير للأسمدة لـ FilGoal.com: "نطالب اتحاد الكرة بتكثيف الرقابة على المباريات لمنع أي محاولات للتفويت أو التلاعب مع اشتداد المنافسة سواء على الصعود أو الهبوط، وذلك في ظل ما تردد عن قيام بعض الأندية بطلب نتائج غير عادلة من أندية أخرى".

وشدد "من المعروف أن هذه الفترة تشهد لعب غير نظيف في مباريات حسم الصعود والهبوط".

وتابع "يجب أن تكون هناك مراقبة حتى لا تضيع جهود الأندية التي أنفقت لتحقيق هدفها".

وأضاف مدير الكرة بأبو قير للأسمدة "نطالب الأندية التي حسمت موقفها في جدول الترتيب بالالتزام بمبدأ اللعب النظيف، حفاظا على نزاهة المسابقة".

وواصل "أبارك لنادي القناة بالصعود للدوري الممتاز، وسعيد بتصريح عبد الناصر محمد المدير الفني باستمرار المشاركة بالتشكيل الأساسي حفاظا على اللعب النظيف".

واختتم أحمد نبيل تصريحاته "أشكر اتحاد الكرة على إسناد مباريات دوري المحترفين لحكام دوليين، ونتمنى استمرار هذا التوجه".

عبد الناصر محمد لـ في الجول: صعودي للدوري مع القناة جاء تعويضا لمحاولات عديدة سابقة دوري المحترفين - فوز أبو قير وتعادل بترول أسيوط يشعل صراع التأهل للممتاز مواعيد مباريات الخميس 2 أبريل- مصر أمام ليبيا في شمال إفريقيا للناشئين.. ودوري المحترفين الدرجة الثانية – لترشيد الكهرباء.. تعديل مواعيد مباريات الدوري القسم الثاني ب - حليم لـ في الجول: سأتواجد مع بدران أمام منتخب السويس رغم الإصابة دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط.. وأبو قير يحقق الفوز الأول مع أمير عزمي الأجنبي الثاني في دوري المحترفين.. المغربي مراد عزام يتولى تدريب راية أمير عزمي مجاهد مدربا لـ أبو قير للأسمدة
اسكواش - تأهل عسل وثلاثي السيدات لربع نهائي الجونة دون مفاجآت 17 دقيقة | رياضات أخرى
لويز: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي ضمن التشكيلة المثالية في دوري قطر لشهري فبراير ومارس 42 دقيقة | الكرة المصرية
"توفير 100 مليون إسترليني وبيع 8 لاعبين".. تقرير إنجليزي يكشف خطة مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر ناجي لـ في الجول: غير صحيح رغبة أكرم توفيق في العودة للدوري المصري 53 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يسعى لاستعادة مدافعه قبل لقاء الإياب ضد بايرن 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: تفاؤل حذر بشأن جاهزية هاري كين لمواجهة ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
منزل وسيارة لكل لاعب بمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد التأهل إلى كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
