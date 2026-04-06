موندو ديبورتيفو: رافينيا يستهف العودة في الكلاسيكو

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 11:28

كتب : FilGoal

رافينيا

يستهدف رافينيا نجم برشلونة العودة من الإصابة في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 10 مايو المقبل، حسمبا ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو.

وأصيب رافينيا مع منتخب البرازيل في المباراة الودية التي جمعته بفرنسا الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أن النجم البرازيلي عاد إلى برشلونة بعد قضاء أسبوع مع عائلته في البرازيل.

وأعلن منتخب البرازيل تعرض رافينيا لإصابة عضلية.

وبعدها أعلن نادي برشلونة أن غياب اللاعب سيصل إلى 5 أسابيع.

مما يعني غيابه عن مواجهات أتلتيكو مدريد الثلاثة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وتعد هذه الإصابة امتدادا لمعاناة اللاعب هذا الموسم، بعدما تعرض لإصابة مشابهة في سبتمبر الماضي أبعدته لنحو شهرين.

وسيعمل هانز فليك على إعادة ترتيب هجوم الفريق، مع الاعتماد على ماركوس راشفورد كخيار أساسي، إلى جانب حلول أخرى مثل فيرمين لوبيز وداني أولمو.

