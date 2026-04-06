مهاجم اتحاد جدة قد يغيب عن مراحل حسم دوري أبطال آسيا للنخبة

تحوم الشكوك حول قدرة صالح الشهري مهاجم اتحاد جدة على المشاركة في مراحل الحسم بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مدة غياب صالح الشهري عن الملاعب تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع بعد تعرُّضه لإصابة في عضلة الساق اليمنى.

وبذلك من المرجح أن يغيب اللاعب في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تُلعَب بنظام التجمُّع في جدة، بسبب حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وتقام مباريات دور الـ 16 في يومي 13 و14 أبريل، بينما تقام النهائيات في دورة مجمعة منذ يوم 16 إلى 25 أبريل.

وأشار التقرير إلى أن فترة التعافي تبقى مرتبطةً باستجابة الشهري للعلاج، ما يفتح الباب أمام احتمالية عودته قبل المدة المحددة.

ويُمثِّل الغياب المحتمل للاعب ضربةً للفريق الاتحادي الذي يستهدف الظهور بشكل قوي في بطولة النخبة.

إذ تُعوِّل جماهيره على تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 20 عامًا.