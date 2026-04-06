عامر حسين: الزمالك كان له دورا كبيرا في رحيلي.. وتعديل اللائحة سبب أزمة الموسم الماضي

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

عامر حسين

اعترف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك كان له دورا كبيرا في رحيله عن منصبه.

ويتولى طه عزت منصب رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية للموسم الثاني على التوالي.

وقال عامر حسين عبر قناة مودرن: "مجلس إدارة الزمالك كان له دورا كبيرا في رحيلي عن لجنة المسابقات وكانت هناك حملة ضدي منذ عامين".

خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري سويلم: ندعم بيراميدز لكنه يُصدر مشهدا أننا ضده.. وهذا موقف عامر حسين من العودة جمال علام يكشف حقيقة وعده للزمالك بإبعاد عامر حسين وبيريرا.. وسبب إقالة لجنة فاروق عامر حسين: أزمة لاعبي الزمالك كانت على مستوى أكبر من اتحاد الكرة

وبسؤاله عن أزمة دوري الموسم الماضي أجاب "أي شخص يتولى منصبا يريد التغيير بفكر مختلف، لكن تعديل اللائحة بدون سبب خطأ، والخطأ يأتي خلفه خطأ، وبسبب ذلك أعاد اتحاد الكرة البنود الخاصة التي كنت وضعتها باللائحة القديمة من أجل تدارك خطأ الموسم الماضي".

وشدد "علاقتي جيدة دائما مع هاني أبو ريدة، وهو شخص لا يشغل باله بكل تفاصيل اتحاد الكرة، ولم ألجأ إليه إلا في الأزمات الكبرى، والآن نحن لسنا على تواصل نوعا ما لأن مسؤولياته كثيرة لكن لا توجد أزمة معه".

وكشف عامر حسين "تخفيض عدد المباريات لدى الأندية هي الميزة والشيء الإيجابي بالموسم الحالي، والمرحلة الختامية ستشهد إثارة في المنافسة على اللقب، لكن من العيوب أننا اعتدنا على دوري الذهاب والإياب والذي يُظهر الأفضل بين كل الأندية".

واختتم عامر حسين تصريحاته "من الصعب دمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية، ولا أتوقع إلغاء الهبوط هذا الموسم، وعندما تم إلغائه أول مرة في عهدي كان بسبب اعتراضات ومظاهرات بالمحافظات وكان الأمر أكبر من رئيس لجنة المسابقات".

عمر ناجي لـ في الجول: غير صحيح رغبة أكرم توفيق في العودة للدوري المصري أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة برقابة المباريات حفاظا على اللعب النظيف مواعيد مباريات الإثنين 6 أبريل 2026.. مواجهتان في الدوري وقمة إيطالية رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية
اسكواش - تأهل عسل وثلاثي السيدات لربع نهائي الجونة دون مفاجآت 16 دقيقة | رياضات أخرى
لويز: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمدي فتحي ضمن التشكيلة المثالية في دوري قطر لشهري فبراير ومارس 42 دقيقة | الكرة المصرية
"توفير 100 مليون إسترليني وبيع 8 لاعبين".. تقرير إنجليزي يكشف خطة مانشستر يونايتد لإعادة بناء الفريق 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر ناجي لـ في الجول: غير صحيح رغبة أكرم توفيق في العودة للدوري المصري 53 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يسعى لاستعادة مدافعه قبل لقاء الإياب ضد بايرن 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: تفاؤل حذر بشأن جاهزية هاري كين لمواجهة ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
منزل وسيارة لكل لاعب بمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد التأهل إلى كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
