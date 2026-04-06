عامر حسين: الزمالك كان له دورا كبيرا في رحيلي.. وتعديل اللائحة سبب أزمة الموسم الماضي

اعترف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك كان له دورا كبيرا في رحيله عن منصبه.

ويتولى طه عزت منصب رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية للموسم الثاني على التوالي.

وقال عامر حسين عبر قناة مودرن: "مجلس إدارة الزمالك كان له دورا كبيرا في رحيلي عن لجنة المسابقات وكانت هناك حملة ضدي منذ عامين".

وبسؤاله عن أزمة دوري الموسم الماضي أجاب "أي شخص يتولى منصبا يريد التغيير بفكر مختلف، لكن تعديل اللائحة بدون سبب خطأ، والخطأ يأتي خلفه خطأ، وبسبب ذلك أعاد اتحاد الكرة البنود الخاصة التي كنت وضعتها باللائحة القديمة من أجل تدارك خطأ الموسم الماضي".

وشدد "علاقتي جيدة دائما مع هاني أبو ريدة، وهو شخص لا يشغل باله بكل تفاصيل اتحاد الكرة، ولم ألجأ إليه إلا في الأزمات الكبرى، والآن نحن لسنا على تواصل نوعا ما لأن مسؤولياته كثيرة لكن لا توجد أزمة معه".

وكشف عامر حسين "تخفيض عدد المباريات لدى الأندية هي الميزة والشيء الإيجابي بالموسم الحالي، والمرحلة الختامية ستشهد إثارة في المنافسة على اللقب، لكن من العيوب أننا اعتدنا على دوري الذهاب والإياب والذي يُظهر الأفضل بين كل الأندية".

واختتم عامر حسين تصريحاته "من الصعب دمج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية، ولا أتوقع إلغاء الهبوط هذا الموسم، وعندما تم إلغائه أول مرة في عهدي كان بسبب اعتراضات ومظاهرات بالمحافظات وكان الأمر أكبر من رئيس لجنة المسابقات".