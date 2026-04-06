مواعيد مباريات الإثنين 6 أبريل 2026.. مواجهتان في الدوري وقمة إيطالية

يشهد اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

يحل بتروجت ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على البقاء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

بينما يستضيف زد فريق المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق جنوى ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

بينما يحل ميلان ضيفا على نابولي في قمة إيطالية في التاسعة إلا ربع مساء.