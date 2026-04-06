مواعيد مباريات الإثنين 6 أبريل 2026.. مواجهتان في الدوري وقمة إيطالية
الإثنين، 06 أبريل 2026 - 10:11
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.
الدوري المصري
يحل بتروجت ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على البقاء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
بينما يستضيف زد فريق المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
الدوري الإيطالي
يستضيف يوفنتوس فريق جنوى ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.
وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.
بينما يحل ميلان ضيفا على نابولي في قمة إيطالية في التاسعة إلا ربع مساء.
نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 9 ساعة | الدوري المصري