مواعيد مباريات الإثنين 6 أبريل 2026.. مواجهتان في الدوري وقمة إيطالية

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 10:11

كتب : FilGoal

أحمد عادل - زد

يشهد اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يحل بتروجت ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على البقاء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

بينما يستضيف زد فريق المقاولون العرب في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

الدوري الإيطالي

يستضيف يوفنتوس فريق جنوى ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء.

بينما يحل ميلان ضيفا على نابولي في قمة إيطالية في التاسعة إلا ربع مساء.

التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526621/مواعيد-مباريات-الإثنين-6-أبريل-2026-مواجهتان-في-الدوري-وقمة-إيطالية