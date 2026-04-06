إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا

عاد إنتر لتحقيق الانتصارات بالفوز على روما بنتيجة 5-2 في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وفرط إنتر في 7 نقاط خلال آخر 3 مباريات بالدوري الإيطالي ما أعاد ميلان مرة أخرى للمنافسة على لقب الدوري الذي يستعد لمواجهة نابولي الإثنين.

وتعرض روما للخسارة رقم 11 هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد مرور 31 مباراة وهو أكبر رقم منذ الخسارة 12 مباراة في موسم 2011-12 بقيادة لويس إنريكي.

وتعد تلك المرة التاسعة التي يهز فيها إنتر شباك روما بـ 5 أهداف في الدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق لاوتارو مارتينيز الذي عاد للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

وعدّل جانليوكا مانشيني النتيجة لروما في الدقيقة 40.

وأنهى هاكان تشالهان أوجلو الشوط الأول بتقدم إنتر بالهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

في الشوط الثاني سجل مارتينيز الهدف الثاني له والثالث لإنتر في الدقيقة 53.

ورفع لاوتارو رصيده لـ 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

وبعد 3 دقائق أضاف ماركوس تورام الهدف الرابع للنيراتزوري.

واختتم نيكولو باريلا أهداف إنتر في الدقيقة 63.

وسجل لورينزو بيليجريني هدف روما الثاني في الدقيقة 70 لتنتهي بفوز إنتر بنتيجة 5-2.

فوز إنتر رفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة، فيما ظل روما سادسا برصيد 54 نقطة.