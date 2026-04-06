ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو - أليساندرو باستوني

عبر جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر عن تمسك ناديه بأليساندرو باستوني لاعب الفريق وعدم رحيله.

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية التي تربط باستوني بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل بعد الانتقادات التي تعرض لها الإيطالي.

وقال ماروتا عبر DAZN: "أقرأ أن البعض يقول إن أليساندرو باستوني يجب أن يغادر إيطاليا، باستوني هو كنز لإنتر ولإيطاليا، لا توجد هذه الظروف القصوى، وسنعالج هذه المواقف في وقت لاحق".

وأضاف "الهجوم على باستوني أمر مخزي كأنه مذنب في شيء، إخفاق إيطاليا في التأهل لكأس العالم له أسباب أعمق بكثير من باستوني".

وأتم "الجميع يخطئ في الحياة، لكن في إيطاليا أصبح الجميع خبراء نفسيين وكرة قدم، من الطبيعي أن أي شاب يخطئ".

وتعرض باستوني للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، أولها بعد ادعاء سقوطه أمام يوفنتوس مما كلف البيانكونيري اللعب بـ 10 لاعبين بعد طرد بيير كالولو وفوز النيراتزوري.

وتم الهجوم كثيرا على باستوني حتى وصل الأمر إلى أن جمهور ليتشي في مباراة الفريق بإطلاق صافرات الاستهجان عليه.

وطرد باستوني أمام البوسنة والهرسك في المباراة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم وخسرت إيطاليا بركلات الترجيح ولم تتأهل إلى البطولة للمرة الثالثة تواليا.

وفاز إنتر على روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 72 نقطة، بينما توقف رصيد روما عند النقطة 54 في المركز السادس.

الدوري الإيطالي إنتر باستوني جيوزيبي ماروتا
