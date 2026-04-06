رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر

شدد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لـ رابطة الأندية المصرية أن إلغاء الهبوط هذا الموسم لن يتكرر مرة أخرى.

وقال سويلم عبر قناة أون E: "إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر، وما حدث الموسم الماضي كان تقديرا للإسماعيلي".

وأضاف "كل الأندية الموسم الماضي أصرت على إلغاء الهبوط دعما لهم، لكن هذا لن يتكرر مرة أخرى مع الإسماعيلي أو أي نادي آخر، وتحت أي ظرف لن يتم إلغاء الهبوط مجددا".

وأتم "بالفعل وضعنا خطة للعودة لـ 18 فريقا في الدوري بدءا من موسم 2027-28".

وألغي الهبوط الموسم الماضي في الدوري المصري ويقام الموسم الجاري بمشاركة 21 فريقا بعد تأهل 3 فرق من دوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يهبط آخر 4 فرق في مرحلة تفادي الهبوط لدوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري.

وسيتواجد 20 فريقا في الدوري المصري الموسم المقبل على أن يصبح العدد 18 فريقا في الموسم التالي.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور جولتين من مرحلة تفادي الهبوط، ويسبقه كل من كهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود.