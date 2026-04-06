Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 00:25

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية.

الألعاب التي سيتم إدراجها في البطولة هي Efootball سواء للهواتف أو البلايستيشن، ولعبة rocket league.

البطولة سيتم إقامتها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية لاختيار منتخب مصر المشارك في تصفيات دوري أمم الاتحاد الدولي 2026 للألعاب الإلكترونية.

وستقام البطولة يوم السبت الموافق 11 أبريل في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

وللاشتراك على اللاعبين إرسال:

اسم المستخدم - محل الإقامة - التصنيف الدولي - صورة الرقم القومي، الأفضلية ستكون لأول 32 لاعب في التصنيف الدولي.

ويمكن للمقيمين خارج جمهورية مصر العربية المشاركة في البطولة عبر خوض المباريات أونلاين عن طريق الإنترنت.

