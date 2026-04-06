Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية
الإثنين، 06 أبريل 2026 - 00:25
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية.
الألعاب التي سيتم إدراجها في البطولة هي Efootball سواء للهواتف أو البلايستيشن، ولعبة rocket league.
البطولة سيتم إقامتها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية لاختيار منتخب مصر المشارك في تصفيات دوري أمم الاتحاد الدولي 2026 للألعاب الإلكترونية.
وستقام البطولة يوم السبت الموافق 11 أبريل في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.
وللاشتراك على اللاعبين إرسال:
اسم المستخدم - محل الإقامة - التصنيف الدولي - صورة الرقم القومي، الأفضلية ستكون لأول 32 لاعب في التصنيف الدولي.
ويمكن للمقيمين خارج جمهورية مصر العربية المشاركة في البطولة عبر خوض المباريات أونلاين عن طريق الإنترنت.
مصري يشارك مع الوداد المغربي في سباق التأهل لكأس العالم بلعبة FC26 شركة EA Sports تطلق بطولة رمضان 2026 بمشاركة لاعبين من مصر معلق اليابانية: المصريون كانوا على حق بإشراك روبيرتو كارلوس في الهجوم Gaming – إعلان فريق العام في FC 26 ومبابي القائد تايلاند وبولندا أبطال العالم في كأس العالم FIFAe 25 بلعبة eFootball Gaming - المصري "فانتوم" يخسر في نصف نهائي فيفا eFootball من "الظاهرة" Gaming - ببجي تعلن اختبار نسخة Black Budget Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري