كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد سيدات

تعادل فريق الأهلي لكرة اليد للسيدات مع الجزيرة بنتيجة 25-25 في مباريات الجولة 11 المؤجلة من دوري عمومي كرة اليد للسيدات المصري.

ويعد التعادل هو الثاني على التوالي للأهلي بعدما تعادل مع الشمس.

وفي الجولة ذاتها تلقى الزمالك هزيمة جديد أمام الشمس بنتيجة 28-24.

وبذلك تكون المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة اليد للسيدات انتهت، بعدما لعب كل فريق 14 مباراة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 48.5 نقطة، ويأتي الشمس في المركز الثاني بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.

ثم سموحة في المركز الثالث برصيد 43.5 نقطة، والزمالك رابعا برصيد 35 نقطة.

ويتبقى في الموسم الحالي لكرة اليد للسيدات بطولة كأس مصر مع الدوري والتي تقف عند دور نصف النهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل المقبل، ويلعب الأهلي ضد سبورتنج، ويلتقي الشمس مع سموحة.

وكان الأهلي توج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد للسيدات قبل أسابيع بالفوز على الشمس.

