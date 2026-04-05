هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم

الأحد، 05 أبريل 2026 - 23:42

كتب : FilGoal

شدد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على ودود خطة لفك القيد عقب نهاية الموسم.

وفاز الزمالك على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري.

وقال نصر عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أريد توجيه التحية لمعتمد جمال والجهاز الفني للتركيز على كل مباراة بنفسها كما اتفقنا، المرحلة المقبلة بالنسبة لنا هي مواجهة شباب بلوزداد، سننهيها ثم نركز على المرحلة التالية لكي نصل في النهاية لأهدافنا".

وواصل "من وجهة نظري نقطة التحول في الموسم كانت هي الإصرار على التجربة الجديدة التي قمنا بها بوجود مدير رياضي، حتى لو كانت بعض الأشياء بحاجة للتعديل ولكن هذا طبيعي لأي تجربة في العالم، ولكن تداخل العديد من وجهات النظر لا يؤدي لنتائج جيدة".

وتابع "لدينا أكثر من فكرة خارج الصندوق لدعم موارد النادي، الأولى هي التطبيق الذي سيتيح الفرصة للجماهير والأعضاء لمساعدة الفريق في مشكلاته وسيكون هناك خدمات في مقابل ذلك والعديد من المفاجئات التي لا أرغب في حرقها حاليا".

وأضاف "النقطة الثانية هي المشروع الاستثماري في النادي بممر الملك فاروق وننتظر الموافقات لكي نطرح المناقسة للمسثتمرين".

وشدد "أريد أن أطمأن الجماهير، الله يعلم مدى المجهود الذي نبذله في أمر الأرض برفقة الحكومة ووزارتي الرياضة والإسكان، وقريبا إذا تم بالفعل سحب الأرض القديمة بشكل نهائي، فنحن معروض علينا أراضي جديدة في مواقع أفضل وبنفس مواصفات الأرض القديمة، في البداية سنركز على أرض أكتوبر ثم سنفكر في أرض بالتجمع، وأرض أسيوط الجديدة اقتربنا من طرح مناقستها لأن الأندية الكبيرة يجب أن يكون لديها أكثر من فرع".

وأتم "نادي الزمالك خلفه رجال وناس قادرة على حل أي مشكلة بالتوقيت المناسب، صحيح أن الصعاب أكثر مما يتخيل أي شخص ولكننا نحاول بقدر الإمكان، ولدينا خطة لفك القيد بعد نهاية البطولات ودفع مستحقات اللاعبين".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

