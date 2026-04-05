منافس الزمالك – بلوزداد يسحق مستغانم بسباعية في الدوري الجزائري

انتصر شباب بلوزداد بنتيجة 7-0 على ترجي مستغانم في الجولة 25 من الدوري الجزائري.

ويأتي ذلك قبل أيام من لقاء الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل.

وتقدم بلوزداد بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق عبد الرؤوف بن غيث.

وخرج محمد علي بن حمودة في الدقيقة 21 وعوضه بمحمد بوصوار في تغيير اضطراري للفريق.

وأضاف نوفل خاسف الهدف الثاني في الدقيقة 25، وبعد 8 دقائق أصبحت النتيجة 3-0 بفضل هدف بن غيث.

وأكمل بوصوار الرباعية في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-0.

وسجل بوصوار هدفه الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 61.

وسجل بن غيث ثلاثيته في الدقيقة 63.

وأنهى جان تشارلز أهوا مهرجان الأهداف بهدف سابع قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

الفوز رفع رصيد بلوزداد لـ 38 نقطة في المركز الخامس من 22 مباراة.

فيما ظل مستغانم في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من 25 مباراة.