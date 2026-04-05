أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية

الأحد، 05 أبريل 2026 - 23:29

كتب : FilGoal

أحمد سليمان عضو إدارة الزمالك

رفض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي لا يفكر في قضيته مع زيزو لاعب الأهلي بل يسعى للتتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري.

وقال سليمان عبر قناة مودرن: "جميع المباريات صعبة حتى نهاية الموسم والفوز يزيد من المعنويات حتى إذا حقق المنافسين الانتصارات".

وأضاف "ناصر منسي لا يشكو أبدا وكان قريبا من الرحيل قبل مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي لكنه استمر، وحدث الأمر مرة أخرى في العام الجاري وأيضا ظل في الزمالك".

وأكمل "استمرار معتمد جمال للموسم المقبل؟ إن شاء الله، معتمد جمال أحدث العديد من التغييرات والنتائج الإيجابية".

وأتم "قضيتنا مع زيزو في اتحاد الكرة؟ لا نفكر في أي شيء سوى السعي من أجل الفوز ببطولة الدوري والكونفدرالية".

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

وواجه الزمالك خصمه المصري في 5 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، وتمكن من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرة.

وفاز الزمالك على الفريق البورسعيدي مرتين في الدوري ومرة في كأس عاصمة مصر وكأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع المصري في بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وعاد الزمالك للانتصارات في الدوري بعد الخسارة في المباراة الماضية من إنبي بهدف دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 32 في المركز الخامس.

