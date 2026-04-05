المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد

الأحد، 05 أبريل 2026 - 23:20

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك - حسام المندوه

أوضح حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي في مفاوضات شفهية للحصول على أرض جديدة بدلا من التي تم سحبها في أكتوبر.

وفاز الزمالك على منافسه المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري.

وقال المندوه عبر قناة مودرن: "نسعى جاهدين لإنهاء ملف قضايا الزمالك الـ 14 في فيفا".

وأضاف "نحن في مفاوضات شفهية للحصول على أرض جديدة بديلة للتي سحبت ولا نعرف مكانها بالتحديد نظرا لأن لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن".

وأتم "ما يحققه الزمالك من انتصارات لا يعني أن الأمور المالية على ما يرام لمواجهة التحديات وهذه رسالة إلى المسؤولين، ونتمنى التتويج ببطولتي الدوري والكونفدرالية".

وواجه الزمالك خصمه المصري في 5 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، وتمكن من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرة.

وفاز الزمالك على الفريق البورسعيدي مرتين في الدوري ومرة في كأس عاصمة مصر وكأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع المصري في بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وعاد الزمالك للانتصارات في الدوري بعد الخسارة في المباراة الماضية من إنبي بهدف دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 32 في المركز الخامس.

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

ويعاني الزمالك حتى الآن من أزمة مالية أدت إلى إيقاف قيده بعد الحكم في 14 قضية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان هشام نصر نائب رئيس الزمالك قد تحدث بشأن أرض النادي البديلة (طالع التفاصيل)

