معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح

الأحد، 05 أبريل 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

كشف معتمد جمال مدرب الزمالك عن سبب استبدال أحمد فتوح خلال مواجهة المصري.

وفاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب بالجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعلم صعوبة المباراة ووضعنا كل نقاط القوة في المنافس ضمن حساباتنا والتوفيق كان حليف الزمالك".

وواصل "عدنا في المباراة بشكل سريع بعد تقدم المصري، وحزين لأننا أهدرنا العديد من الفرص المحققة، وأشكر اللاعبين لأنهم قدموا أفضل ما لديهم كما أشكر جماهير الزمالك التي جاءت خلف الفريق".

وأكمل "أدرس المنافس قبل أي مباراة، والمصري قام بتغيير طريقة لعبه ولكننا غيرنا بعض المراكز، وبعد ظهور بعض الأخطاء واستقبال هدف قمنا بتصحيح بعض الأمور في الملعب وعدنا للمباراة بشكل سريع".

وتابع "أحمد فتوح كان يرغب في الاستمرار بالملعب وفضلنا استبداله لأنه شارك في 180 دقيقة مع منتخب مصر، والجهاز الفني كان حريصا على عدم تعرضه لأي إصابة وحصلنا منه على أفضل شيء خلال 70 دقيقة".

وشدد "عمر جابر هو قائد الفريق ووجوده مهم، كما أن محمد إبراهيم لاعب شاب صاعد وأنا سعيد بوجود ثنائي جيد في كل مركز، وأرى أننا قمنا بإبرام صفقات جديدة بتصعيد عدد من الشباب للفريق الأول".

وأضاف "شيكو بانزا تعرض للإصابة في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة أوتوهو وأشكره على التواجد في مباراة اليوم لدعم زملائه من الملعب".

وأتم "الزمالك يملك حراس مرمى على أعلى مستوى، والحارس الجاهز سيشارك في المباراة، الفريق يضم 3 حراس كبار بجانب ثنائي من قطاع الناشئين وجميعهم على مستوى مميز".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 في صدارة جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

الزمالك الدوري المصري المصري معتمد جمال
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526605/معتمد-جمال-شيكو-بانزا-تعرض-للإصابة-ضد-أوتوهو-وهذا-سبب-استبدال-فتوح