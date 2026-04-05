الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام شباب بلوزداد والقناة الناقلة
الأحد، 05 أبريل 2026 - 22:41
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك منافسه شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.
وكان الزمالك قد وصل لدور نصف النهائي بعد الفوز على أوتوهو الكونغولي 3-2 في مجموع المباراتين.
وعلى الجانب الآخر، تمكن شباب بلوزداد من التأهل إلى هذا الدور بعد التعادل مباراتين أمام المصري البورسعيدي 1-1 في مجموع المباراتين، لكنه استفاد من قاعدة التسجيل خارج الأرض.
وسيلعب الزمالك مباراتي الذهاب والإياب دون مباراة تتوسطهما في بطولة الدوري، أي سيحصل على أسبوع راحة.
موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد
تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 10 أبريل.
وستلعب المباراة على ملعب نيلسون مانديلا.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.
وستذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.
