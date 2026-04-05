سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تعرض حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة للإصابة.

وغاب اللاعب عن مباراة شباب برشلونة ضد ناستيتش بدوري تحت 19 عاما.

وفقا لسبورت فإن الإصابة لا تبدو قوية وقد يعود حمزة عبد الكريم للمشاركة مع برشلونة خلال أسبوع أو أسبوعين.

وفاز برشلونة على بوريريس ناستيتش بهدف سجله أليكس جونزاليس.

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

المشاركة الأخيرة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة كانت ضد دام بالجولة الماضية من دوري الشباب.

وسجل حمزة هدفا خلال مباراته الأولى مع برشلونة ضد ويسكا بدوري الشباب.