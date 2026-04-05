البنك الأهلي يعود لطريق الانتصارات بالفوز على حرس الحدود برباعية

عاد البنك الأهلي لتحقيق الانتصارات بالفوز بنتيجة 4-2 على حرس الحدود في مرحلة تفادي الهبوط في الجولة 2 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل مؤمن عوض ومحمد حمدي زكي للحرس، وأسامة فيصل وأحمد ياسر ريان (2) وسيد عبد الله للبنك.

ويعد ذلك أول فوز في الجولة الثانية بعد انتهاء أول 3 مباريات بالتعادل.

وتقدم الحرس بهدف مبكر من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 33 حوّل أسامة فيصل عرضية أحمد ياسر ريان في الشباك.

وفي الشوط الثاني تقدم محمد حمدي زكي للحرس بلمسة رائعة بعد عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 48.

وأدرك ريان التعادل بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 74 أضاف ريان الهدف الثاني له والثالث للبنك.

وبمجهود فردي أنهى سيد عبد الله اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 88.

ورفع البنك رصيده لـ 30 نقطة في المركز العاشر محققا الفوز بعد 4 مباريات دون فوز.

وظل الحرس في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.