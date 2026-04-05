4 من 5.. الزمالك يواصل تفوقه على المصري بالفوز برباعية

فاز الزمالك على منافسه المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري.

وسجل ناصر منسي (2) وعدي الدباغ وحسام عبد المجيد أهداف الزمالك، بينما أحرز أسامة الزمراوي هدف المصري الوحيد.

وواجه الزمالك خصمه المصري في 5 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، وتمكن من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرة.

وفاز الزمالك على الفريق البورسعيدي مرتين في الدوري ومرة في كأس عاصمة مصر وكأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع المصري في بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وعاد الزمالك للانتصارات في الدوري بعد الخسارة في المباراة الماضية من إنبي بهدف دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 32 في المركز الخامس.



































































































































وصف المباراة

بدأ الزمالك بضغط متقدم على المصري وتمكن من الاستحواذ على الكرة.

ولكن المصري افتتح النتيجة عكس سير اللقاء في الدقيقة 13 بعد توغل من الزمراوي ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 19 سدد بنتايك كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها عصام ثروت.

وفي الدقيقة 30 أحرز الدباغ هدف التعادل بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات عقب عرضية من بيزيرا.

وفي الدقيقة 44 تقدم منسي للزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر منسي فرصة خطيرة بعد تسديدة خارج المرمى من داخل الـ 18.

وبعد 3 دقائق سدد منسي رأسية خطيرة بعدت عن المرمى قليلا بعد عرضية من عمر جابر.

وفي الدقيقة 75 سجل منسي ثالث الأهداف لفريقه بعد تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

وأصبح المصري أكثر فريق يسجل في شباكه ناصر منسي برصيد 7 أهداف خلال 17 مباراة بالتساوي مع إنبي 7 أهداف.

ووصل منسي لهدفه الثامن مع الزمالك في جميع البطولات الموسم الحالي.

وتمكن منسي من تسجيل الهدف السادس خلال بطولة الدوري في الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 86 اختتم حسام عبد المجيد أهاف فريقه بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق عبد الله السعيد.

وأنهى الحكم المباراة معلنا فوز الزمالك وحفاظه على صدارة الدوري.

video:1