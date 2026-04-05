4 من 5.. الزمالك يواصل تفوقه على المصري بالفوز برباعية

الأحد، 05 أبريل 2026 - 22:08

كتب : محمد رؤوف

ناصر منسي

فاز الزمالك على منافسه المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري.

وسجل ناصر منسي (2) وعدي الدباغ وحسام عبد المجيد أهداف الزمالك، بينما أحرز أسامة الزمراوي هدف المصري الوحيد.

وواجه الزمالك خصمه المصري في 5 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع البطولات، وتمكن من الفوز في 4 مباريات والتعادل مرة.

أكثر فريق يسجل في شباكه.. ناصر منسي يحرز ثنائية في المصري سجل 3 مرات ضد المصري.. عدي الدباغ يعادل تريزيجيه في صدارة ترتيب الهدافين كرة سلة – القمة تأكدت.. الزمالك يهزم الشمس ويتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة الأهلي مصدر من الزمالك لـ في الجول: شيكو بانزا متواجد بمصر بشكل طبيعي.. وهذا موقفه

وفاز الزمالك على الفريق البورسعيدي مرتين في الدوري ومرة في كأس عاصمة مصر وكأس الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع المصري في بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وعاد الزمالك للانتصارات في الدوري بعد الخسارة في المباراة الماضية من إنبي بهدف دون رد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 32 في المركز الخامس.

وصف المباراة

بدأ الزمالك بضغط متقدم على المصري وتمكن من الاستحواذ على الكرة.

ولكن المصري افتتح النتيجة عكس سير اللقاء في الدقيقة 13 بعد توغل من الزمراوي ثم سدد الكرة وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 19 سدد بنتايك كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها عصام ثروت.

وفي الدقيقة 30 أحرز الدباغ هدف التعادل بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات عقب عرضية من بيزيرا.

وفي الدقيقة 44 تقدم منسي للزمالك بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر منسي فرصة خطيرة بعد تسديدة خارج المرمى من داخل الـ 18.

وبعد 3 دقائق سدد منسي رأسية خطيرة بعدت عن المرمى قليلا بعد عرضية من عمر جابر.

وفي الدقيقة 75 سجل منسي ثالث الأهداف لفريقه بعد تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

وأصبح المصري أكثر فريق يسجل في شباكه ناصر منسي برصيد 7 أهداف خلال 17 مباراة بالتساوي مع إنبي 7 أهداف.

ووصل منسي لهدفه الثامن مع الزمالك في جميع البطولات الموسم الحالي.

وتمكن منسي من تسجيل الهدف السادس خلال بطولة الدوري في الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 86 اختتم حسام عبد المجيد أهاف فريقه بعد رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق عبد الله السعيد.

وأنهى الحكم المباراة معلنا فوز الزمالك وحفاظه على صدارة الدوري.

رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
