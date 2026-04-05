سجل 3 مرات ضد المصري.. عدي الدباغ يعادل تريزيجيه في صدارة ترتيب الهدافين
الأحد، 05 أبريل 2026 - 21:09
كتب : FilGoal
واصل عدي الدباغ تألقه بقميص الزمالك وسجل هدفا جديدا.
ويلتقي الزمالك مع المصري على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري.
ويتقدم الزمالك خلال الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.
وسجل الدباغ الهدف الأول للزمالك في المباراة.
ووصل الدباغ لهدفه رقم 11 مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي بالإضافة لصناعة هدفا خلال 33 مباراة.
الدباغ وصل للهدف الثامن في الدوري ليعادل محمود حسن "تريزيجيه" في صدارة هدافين الدوري.
وسجل الدباغ هدفه الثالث خلال 4 مباريات ضد الفريق البورسعيدي.
ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.
عدي الهداف 👌
المهاجم الفلسطيني يسجل التعادل للزمالك في شباك المصري pic.twitter.com/D21Bo1j5EW