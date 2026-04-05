بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية

الأحد، 05 أبريل 2026 - 20:47

كتب : FilGoal

بمشاركة هيثم حسن كبديل في الدقيقة 72، ريال أوفييدو يحقق الفوز على إشبيلية وينعش آمال البقاء في الدوري.

أنعش ريال أوفييدو آمال بقائه في الدوري الإسباني بالفوز على إشبيلية بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب مونسيبال كارلوس تارتيري بالجولة 30.

المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن كبديل في الدقيقة 72 عندما حل بدلا من تياجو فيرنانديز.

فيديريكو فينسيا سجل هدف أوفييدو الوحيد في المباراة بالدقيقة 32 برأسية مستغلا عرضية من ألبيرتو رينا.

وشهدتى الدقيقة 38 طرد تاجاي نيانزو لاعب إشبيلية بسبب تدخل قوي ضد فينياس.

الفوز رفع رصيد أوفييدو للنقطة 24 في المركز الأخير بجدول الترتيب وبفارق 7 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الـ 17 غير المؤدي للهبوط.

وحقق أوفييدو الفوز الخامس منذ بداية الموسم الحالي بالدوري الإسباني.

