كرة سلة – القمة تأكدت.. الزمالك يهزم الشمس ويتأهل لنصف نهائي الكأس لمواجهة الأهلي

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على الشمس بنتيجة 85-39 في المباراة التي أقيمت في صالة الأبيض.

وبذلك وصل الزمالك إلى نصف النهائي ليواجه الأهلي الذي فاز على بتروجت.

وكان الاتحاد السكندري حسم تأهله إلى نصف النهائي، بالفوز على الجزيرة ليواجه الفائز من سبورتنج ضد المصرية للاتصالات.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن مؤخرًا مواعيد الدورين المتبقيين، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 إبريل.

على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد الموافق 19 إبريل، وتقام جميع المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة السلة، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.