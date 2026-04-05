كما كشف في الجول - مصطفى شكشك يعلن انتقاله إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي

الأحد، 05 أبريل 2026 - 19:56

كتب : FilGoal

توقيع مصطفى شكشك لـ أهلي طرابلس

أعلن مصطفى شكشك انتقاله إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي

وكتب شكشك رسالة عبر حسابه على فيسبوك يودع خلالها إنبي قبل الانتقال بشكل نهائي لفريقه الجديد.

وجاءت رسالة شكشك كالتالي:

بعد 10 سنين من عمري قضيتهم داخل جدران نادي إنبي

من أول يوم ليا في قطاع الناشئين، لحد ما حققت حلمي ووصلت للفريق الأول 6 مواسم متتاليه وشاركت في 135 مباراه بقميص نادي إنبي

النهارده بكتب كلمات صعبه في مسيرتي

النادي ده كان بيتي قبل ما يكون مجرد فريق

اتعلمت فيه كل حاجة… الكورة، الرجولة، الالتزام، ومعنى إنك تقاتل عشان اسمك واسم ناديك

عدت عليا لحظات كتير من بدايتي في نادي طلخا مع مدرب وأب الكابتن سيد دبور نموذج في اكتشاف المواهب في كل انحاء مصر وبدايتي معاه كانت من الصفر إلي انتقالي لنادي إنبي

من فرحة أول ماتش في الناشئين … لأول دقيقة ليا مع الفريق الأول بنادي إنبي

ومن انتصارات كبيرة… لتحديات صعبة صنعت مني الشخص اللي أنا عليه دلوقتي

حابب أشكر كل حد وقف جنبي في الرحلة دي من

الأجهزه الفنيه والإداريه والطبيه وشكر خاص لزمايلي طول الرحله وكل عامل في النادي من أول يوم لأخر يوم ومُحبين نادي إنبي

‎شكر خاص للسيد رئيس النادي الأستاذ ايمن الشريعي على دعمه الكبير وثقته المستمرة فيّ طوال الفترة الماضية، ووقوفه بجانبي في كل الأوقات ، وجودك كان ليه دور كبير في مسيرتي، وده شيء عمري ما هنساه. أتمنى لحضرتك دوام النجاح والتوفيق دائمًا .. شكراً

شكر خاص للأب الروحي المدير الفني القدير الكابتن حمزه الجمل علي دعمه ليا وقت اصابتي والثقه بعد الشفاء والاعتماد عليا طوال فتره التدريب تحت قيادته ، حضرتك سبب كبير جداً ف تطوري في فتره قصيره كان نفسي تكون أكبر لكن انا اتمني ليك كل التوفيق والنجاح لأنك تستحق ذلك ، كنت ومازلت أب أتعلم واتطور بنصايحه .. شكراً

شكر خاص لقدوتي والأخ الأكبر كابتن أحمد فتحي علي اقتناعه الدائم اني اكون في مكان أكبر واني استحق ذلك ، شكراً علي الدعم والنصايح ووقوفك جمبي في كل الأوقات ، بالنسبالي حلم اكون زيك وافتخر ان قائد منتخب مصر يريد مني مواصله الاجتهاد والصبر لرؤيتي في منتخب مصر .. شكراً

وكان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي قد اعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com عن انتقال اللاعب لأهلي طرابلس بشكل نهائي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 5 مباريات مع أهلي طرابلس وسجل هدفا وصنع هدفين آخرين.

ويشغل شكشك مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن.

وكان الشريعي قد كشف من قبل عن سبب عدم انتقال شكشك للأهلي في يناير الماضي.

وقال الشريعي عبر قناة النهار: "تربطني علاقة خاصة جدا مع محمود الخطيب نظرا لصداقته السابقة مع والدي وعلاقتي به لن تنتهي، وهو شخص يجبرك على التقدير والاحترام".

وأضاف "الأهلي لم يتحدث معي بشكل مباشر لضم مصطفى شكشك، ولكن كانت هناك أحاديث جانبيه والرقم الذي تم عرضه لضم اللاعب لم يكن مرضي بالنسبة لي".

وأتم "وجدت أن الرقم المعروض لترك مصطفى شكشك للأهلي ضعيف للغاية مقارنة بمستوى اللاعب، لذلك وافقت على إعارته إلى أهلي طرابلس مقابل 500 ألف دولار وهو رقم يقترب من عرض الأهلي لشراء اللاعب".

ويقود حسام البدري تدريب أهلي طرابلس وتمكن من تحقيق الثلاثية المحلية مع فريقه في الموسم الماضي.

