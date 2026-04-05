انتهت الدوري - المصري (1)-(4) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للتتويج بالدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بينما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

انتهت

ق 89: دخول محمود جهاد وعمرو ناصر بدلا من ناصر منسي وعبد الله السعيد.

ق 86: جووول حسام عبد المجيد من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية عن طريق عبد الله السعيد.

ق 75: جووول منسي بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق 71: تبديلان للزمالك بدخول أحمد شريف وآدم كايد وخروج فتوح والدباغ.

ق 49: رأسية خطيرة من منسي بعيدة عن المرمى قليلا بعد عرضية من عمر جابر.

ق 46: ناصر منسي يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة خارج المرمى من داخل الـ 18.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جووول ناصر منسي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 30: جووول عدي الدباغ بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات عقب عرضية من بيزيرا.

ق 19: تسديدة قوية من بنتايك من ركلة جرة مباشرة تصدى لها عصام ثروت.

ق 13: جووول الأول من أسامة زمراوي بعد تسديدة أرضية.

ق 8: هدف أول للزمالك لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل