تشكيل المصري - عودة باهر المحمدي.. وصلاح محسن يقود الهجوم ضد الزمالك
الأحد، 05 أبريل 2026 - 19:12
كتب : FilGoal
أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.
ويلتقي المصري مع الزمالك على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من مجموعة المنافسة على الدوري.
ويشهد التشكيل عودة باهر المحمدي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به ضد الزمالك في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عصام ثروت.
الدفاع: باهر المحمدي - أحمد منصور - خالد صبحي.
الوسط: كريم العراقي - محمود حمادة - محمد مخلوف - مصطفى العش
الهجوم: منذر طمين - صلاح محسن - أسامة الزمراوي.
ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
