تشكيل المصري - عودة باهر المحمدي.. وصلاح محسن يقود الهجوم ضد الزمالك

أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلتقي المصري مع الزمالك على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من مجموعة المنافسة على الدوري.

ويشهد التشكيل عودة باهر المحمدي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به ضد الزمالك في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: باهر المحمدي - أحمد منصور - خالد صبحي.

الوسط: كريم العراقي - محمود حمادة - محمد مخلوف - مصطفى العش

الهجوم: منذر طمين - صلاح محسن - أسامة الزمراوي.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.