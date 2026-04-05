تشكيل الزمالك – عمر جابر وأحمد ربيع أساسيان.. وعواد بديل أمام المصري

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك تشكيل فريقه أمام المصري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويواجه الزمالك منافسه المصري في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري.

وعاد عمر جابر للتشكيل الأساسي للزمالك بعد مشاركته كبديل أمام أوتوهو الكونغولي.

ويلعب أحمد ربيع بشكل أساسي بدلا من محمد شحاتة.

ويتواجد محمد عواد للمرة الأولى على مقاعد البدلاء بعد استبعاده لفترة.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتايك

الوسط: عبد الله السعيد – أحمد فتوح – أحمد ربيع

الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – جوان بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد - محمود حمدي "الونش" - محمد إبراهيم - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود جهاد - آدم كايد - أحمد شريف - عمرو ناصر - سيف الدين الجزيري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بينما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.