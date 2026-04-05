كرة سلة – قمة محتملة ضد الزمالك؟ الأهلي يهزم بتروجت ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

الأحد، 05 أبريل 2026 - 19:01

كتب : FilGoal

زاك لوفتون لاعب الأهلي لكرة السلة

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على بتروجت في دور ربع النهائي، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأحمر.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 102-90 ليتأهل منتظرا الفائز من مباراة الزمالك والشمس.

وكان الاتحاد السكندري حسم تأهله إلى نصف النهائي، بالفوز على الجزيرة.

أخبار متعلقة:
ويلعب الاتحاد السكندري في نصف النهائي ضد الفائز من المصرية للاتصالات مع سبورتنج.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن مؤخرًا مواعيد الدورين المتبقيين، حيث تقام مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 إبريل، على أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد الموافق 19 إبريل، وتقام جميع المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر لكرة السلة، بعد فوزه على الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة.

الأهلي كرة سلة كأس مصر لكرة السلة
التعليقات
/articles/526588/كرة-سلة-قمة-محتملة-ضد-الزمالك-الأهلي-يهزم-بتروجت-ويتأهل-لنصف-نهائي-كأس-مصر