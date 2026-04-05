تقرير يكشف كواليس إهدار إيطاليا لركلة الترجيح الأولى أمام البوسنة والهرسك

كشف تقرير من سبورت ميدياست كواليس إهدار منتخب إيطاليا لركلة الترجيح الأولى أمام البوسنة والهرسك في المباراة الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وبحسب سبورت ميدياست، فإن جينارو جاتوزو المدير الفني لإيطاليا وضع فرانشيسكو بيو إسبوزيتو كثالث لاعب في قائمة المسددين لركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك.

وذكرت القناة أن مهاجم إنتر قرر أن يسدد أولا ووافق الجهاز الفني على الامر.

وأهدر بيو إسبوزيتو ركلة الترجيح الأولى قبل أن يلحق به براين كريستانتي لتخسر إيطاليا.

وفشلت إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.