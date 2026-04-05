تقرير يكشف كواليس إهدار إيطاليا لركلة الترجيح الأولى أمام البوسنة والهرسك

الأحد، 05 أبريل 2026 - 18:34

كتب : FilGoal

فرانشيسكو بيو إسبوزيتو - إيطاليا - جينارو جاتوزو

كشف تقرير من سبورت ميدياست كواليس إهدار منتخب إيطاليا لركلة الترجيح الأولى أمام البوسنة والهرسك في المباراة الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وبحسب سبورت ميدياست، فإن جينارو جاتوزو المدير الفني لإيطاليا وضع فرانشيسكو بيو إسبوزيتو كثالث لاعب في قائمة المسددين لركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك.

أخبار متعلقة:
إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال مالديني: غياب إيطاليا عن ثلاث نسخ متتالية لكأس العالم كارثة تقارير: كونتي يفكر في العودة لتدريب منتخب إيطاليا جاتوزو يعلن رحيله: بقلب مثقل أعتبر فترة تدريبي لـ منتخب إيطاليا انتهت

وذكرت القناة أن مهاجم إنتر قرر أن يسدد أولا ووافق الجهاز الفني على الامر.

وأهدر بيو إسبوزيتو ركلة الترجيح الأولى قبل أن يلحق به براين كريستانتي لتخسر إيطاليا.

وفشلت إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.

نرشح لكم
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
