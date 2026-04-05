قبل 5 جولات على النهاية.. آيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي

الأحد، 05 أبريل 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

بي إس في آيندهوفن

توج بي إس في آيندهوفن بلقب الدوري الهولندي قبل 5 جولات على النهاية.

وجاء التتويج بعد فوز آيندهوفن على أوتريخت أمس السبت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مع تعادل فينورد مع فوليندام.

ويملك آيندهوفن حاليا 71 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يحتل فينورد أقرب ملاحقيه 54 نقطة.

وتوج آيندهوفن بالدوري الهولندي للمرة الـ 27 في تاريخه والثالثة على التوالي.

وقرب الفريق عدد ألقابه في الدوري الهولندي مع أياكس صاحب الرقم القياسي ب 36 لقبا.

وضمن آيندهوفن التأهل للدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

