قبل 5 جولات على النهاية.. آيندهوفن يتوج بالدوري الهولندي
الأحد، 05 أبريل 2026 - 18:30
كتب : FilGoal
توج بي إس في آيندهوفن بلقب الدوري الهولندي قبل 5 جولات على النهاية.
وجاء التتويج بعد فوز آيندهوفن على أوتريخت أمس السبت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مع تعادل فينورد مع فوليندام.
ويملك آيندهوفن حاليا 71 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يحتل فينورد أقرب ملاحقيه 54 نقطة.
وتوج آيندهوفن بالدوري الهولندي للمرة الـ 27 في تاريخه والثالثة على التوالي.
وقرب الفريق عدد ألقابه في الدوري الهولندي مع أياكس صاحب الرقم القياسي ب 36 لقبا.
وضمن آيندهوفن التأهل للدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري