كريمونيزي يكشف تفاصيل إصابة فاردي

كشف نادي كريمونيزي تفاصيل إصابة جيمي فاردي المهاجم المخضرم للفريق.

وغاب فاردي عن مباراة فريقه أمام بولونيا بسبب الإصابة.

وأوضح كريمونيزي أن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما تعرض لإصابة عضلية ولذلك لم يشترك في مباراة بولونيا.

ولم يتواجد اللاعب الإنجليزي في 3 مباريات خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وشارك فاردي في 25 مباراة في الموسم الحالي مع كريمونيزي وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وكان كريمونيزي قد ضم فاردي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ليستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وخسر كريمونيزي من بولونيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل كريمونيزي المركز الـ 18 أي في منطقة الهبوط بالتساوي مع ليتشي الـ 17.

وارتفع رصيد بولونيا للنقطة 45 في المركز الثامن.