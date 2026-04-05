كريمونيزي يكشف تفاصيل إصابة فاردي

الأحد، 05 أبريل 2026 - 17:40

كتب : FilGoal

كشف نادي كريمونيزي تفاصيل إصابة جيمي فاردي المهاجم المخضرم للفريق.

جايمي فاردي

النادي : كريمونيسي

وغاب فاردي عن مباراة فريقه أمام بولونيا بسبب الإصابة.

وأوضح كريمونيزي أن اللاعب البالغ من العمر 39 عاما تعرض لإصابة عضلية ولذلك لم يشترك في مباراة بولونيا.

أخبار متعلقة:
فيورنتينا يضرب كريمونيزي برباعية ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط ميلان يصعق كريمونيزي في اللحظات الأخيرة استغل سقوط منافسيه.. "البرج" يقود روما للفوز على كريمونيزي لأول مرة منذ 8 أعوام.. يوفنتوس يسجل خماسية في اكتساح كريمونيزي

ولم يتواجد اللاعب الإنجليزي في 3 مباريات خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وشارك فاردي في 25 مباراة في الموسم الحالي مع كريمونيزي وسجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وكان كريمونيزي قد ضم فاردي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ليستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وخسر كريمونيزي من بولونيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل كريمونيزي المركز الـ 18 أي في منطقة الهبوط بالتساوي مع ليتشي الـ 17.

وارتفع رصيد بولونيا للنقطة 45 في المركز الثامن.

إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
