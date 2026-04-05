إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال

عبر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي عن سعادته بفكرة تدريب منتخب إيطاليا.

ويقضي إنزاجي موسمه الأول في مسيرته التدريبية خارج إيطاليا.

وقال المدرب الإيطالي عبر صحيفة ليبيرتا: "الحنين للماضي؟ لا، أوكد لك أنني أعيش في السعودية بشكل أفضل، وجدت الوضع رائع من جميع النواحي".

وأضاف "يؤلمني حقا أن إيطاليا لن تتواجد في كأس العالم للمرة الثالثة تواليا، أنا متأكد أن الكرة الإيطالية ستتعافى قريبا جدا، أنا أتابعها دائما باهتمام كبير ومع ذلك غادرتها لعدة أسباب".

وأكمل "تدريب منتخب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء، لكن أنا سعيد في السعودية ولا يزال لدي عام آخر في عقدي مع الهلال".

وواصل "غير صحيح أنني غادرت إنتر بشكل رئيسي بسبب المال، كسب الكثير من المال أمر جميل بالطبع، لكن هناك اعتبارات أخرى دفعتني للانتقال إلى السعودية، لم أكن بحاجة إلى المال لحسن الحظ".

وأتم "سنواتي مع إنتر كانت مرضية للغاية على المستوى المهني، لكنها كانت مرهقة جدا، شعرت بالحاجة إلى الاستمرار في أعلى مستوى ممكن في كرة القدم، لكن مع الابتعاد عن الضغط الذي أصبح ثقيلا للغاية".

وخسرت إيطاليا من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح في المباراة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم 2026.