سبورت: أولمو يرفض عرضا سعوديا

الأحد، 05 أبريل 2026 - 17:01

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد رايو فايكانو

رفض داني أولمو لاعب وسط برشلونة العرض المقدم من القادسية السعودي، وفقا لجريدة سبورت الكتالونية.

وراقب القادسية موقف داني أولمو لاعب برشلونة تمهيدا لمحاولة التعاقد معه.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي كان مستعدًا لتقديم عرض بـ60 مليون يورو إلى برشلونة.

الصليبي يبعد لاعب وسط هولندا عن كأس العالم سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد مالديني: غياب إيطاليا عن ثلاث نسخ متتالية لكأس العالم كارثة

إضافة إلى راتب صافي يبلغ 9.5 مليون يورو سنويًا، غير أن الدولي الإسباني رفض العرض، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن القادسية عرض على أولمو التعاقد لمدة 4 سنوات.

قبل أيام، ذكرت صحيفة ماركا عن اهتمام القادسية السعودي بضم أولمو لكن دون تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وأشار التقرير إلى إرسال النادي السعودي مندوبين لمتابعة اللاعب عن قرب في عدة مباريات.

كما تواصل النادي بشكل غير رسمي مع بعض مسؤولي برشلونة، لكن دون خطوات رسمية حتى اللحظة.

ولم يتلق أولمو أي عرض مباشر، كما لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، إذ يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2030.

ويعيش اللاعب حالة من الاستقرار داخل الفريق منذ انضمامه في صيف 2024، رغم بعض الصعوبات التي واجهها، سواء على مستوى القيد أو الإصابات.

ويعد أولمو من العناصر المهمة في تشكيل هانز فليك، إذ شارك في 39 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8.

ولا يخطط برشلونة للتفريط في اللاعب، حيث يحظى بثقة الجهاز الفني والإدارة ضمن المشروع الحالي والمستقبلي.

ويتمسك أولمو بالاستمرار مع الفريق، ولا يضع الرحيل ضمن خياراته في الوقت الحالي، رغم الاهتمام الخارجي، وفقا لتقارير إسبانية.

نرشح لكم
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول الشريعي لـ في الجول: أتممنا انتقال شكشك إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي وكيله: راسينج توصل لاتفاق مع الأهلي لضم بلال عطية.. وهذه بنود الصفقة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
