تنس طاولة - هنا جودة: أشعر بخيبة أمل رغم الإنجاز.. وأتمنى أن تكون مجرد بداية لنتائج أفضل

أعربت هنا جودة لاعبة تنس الطاولة المصرية عن شعورها بمشاعر مختلطة بعد إنجاز الوصول لربع نهائي كأس العالم للسيدات.

وودعت هنا جودة منافسات كأس العالم لتنس الطاولة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الصينية سون ينجيشا المصنفة الأولى عالميا وصاحبة فضية أولمبياد باريس بصعوبة بنتيجة 4-3.

وكتبت هنا جودة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام:

"كأس العالم، لا أدري من أين أبدأ، مشاعر مختلطة تغمرني الآن، وبصراحة هذه أفضل بطولة لي حتى الآن، فالوصول لربع النهائي إنجاز أفتخر به، لكن في الوقت نفسه أشعر بخيبة أمل بعض الشيء".

"كنت قريبة جدا من نصف النهائي وميدالية لمصر، كنت أسعى بشدة لتلك الميدالية، ربما أكثر من اللازم وربما لهذا السبب كان من الصعب جدا إنهاء المباراة رغم أنني أتيحت لي فرصتان للفوز".

"رغم كل ذلك، هناك الكثير لأفتخر به والكثير لأتعلمه، أشعر أنني أقترب أكثر، وهذا ما يحفزني للعمل بجد أكبر كل يوم".

"بصراحة لا أجد الكلمات الكافية لشكر هشام إسماعيل مدربي على كل ما فعله من أجلي، وما كنت لأصل هنا لولاه، وأيضا أشكر محمد السيد مدربي البدني على كل ما يبذله من جهد من أجلي حتى عندما أكون بعيدة عن المنزل".

"كما أشكر عمر عصر ومريم الهضيبي ودينا مشرف على وجودهم بجانبي في البطولة ودعمهم الدائم لي، أشكر كل من ساندني طوال البطولة وأقدر ذلك حقا، وبالتأكيد أشكر الرعاة على ثقتهم بي".

"أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه مجرد بداية لسلسلة نتائج أفضل في المستقبل".

وكان قد استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، هنا جودة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، وذلك بحضور أشرف حلمي رئيس الاتحاد، المصري لتنس الطاولة عقب تحقيقها إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة بالصين.

وجاء مشوار هنا جودة في كأس العالم:

دور المجموعات

الفوز 3-0 أمام ليونج أون نا لاعبة ماكاو

الفوز 3-0 أمام التايوانية تشينج أي تشينج

ثمن النهائي: الفوز 4-3 أمام الفرنسية جيا يوان

ربع النهائي: الخسارة 4-3 أمام الصينية سون ينجشا