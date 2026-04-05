سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم

الأحد، 05 أبريل 2026 - 16:16

كتب : FilGoal

استقر برشلونة على رغبته في الإبقاء على جواو كانسيلو بشكل دائم، بعد تألقه منذ انضمامه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وقدّم كانسيلو أداء مميزا في الفوز الأخير على أتلتيكو مدريد، وساهم في هدف الانتصار، ليعزز قناعة الجهاز الفني بأهميته.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن المدرب هانز فليك يتمسك باستمرار اللاعب، كما يحظى بدعم كبير من زملائه داخل الفريق.

ويتمثل العائق الرئيسي في إتمام الصفقة في موقف الهلال، الذي يرفض التخلي عن اللاعب مجانا، ويتمسك بالحصول على مقابل مالي.

في المقابل، يسعى برشلونة لحسم الصفقة دون دفع رسوم انتقال، في ظل محدودية الميزانية ووجود أولويات أخرى في سوق الانتقالات.

ووضع النادي الكتالوني بدائل تحسبا لفشل الصفقة، رغم تفضيله استمرار الدولي البرتغالي.

ومن المنتظر أن يُحسم مستقبل كانسيلو بعد نهاية الموسم، وربما يتأجل القرار إلى ما بعد كأس العالم 2026.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من ماركوس راشفورد، وروبرت ليفاندوفيسكي، بينما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد جوليانو سيميوني.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

