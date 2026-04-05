محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد

تلقّى فريق أهلي جدة ضربة فنية بعد تأكد غياب لاعب وسطه الفرنسي فالنتين أتانجانا، عقب تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً.

وأوضحت جريدة الشرق الأوسط أن اللاعب يخضع حالياً لجلسات علاج مكثفة، وسط محاولات لتجهيزه في أقرب وقت ممكن.

وأضاف التقرير أن خيار التدخل الجراحي لا يزال قائماً، في حال لم تُظهر الإصابة استجابة مرضية للبرنامج العلاجي، وهو ما قد يطيل فترة غياب اللاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الطبي السابق في أهلي جدة يتحمل جانباً من مضاعفات الإصابة، بعد عدم تشخيص حالة اللاعب بشكل دقيق في فترة سابقة، الأمر الذي أسهم في تفاقم الوضع العضلي والمفصلي مع ضغط المشاركات.

ويُعد أتانجانا، البالغ من العمر 20 عاماً، من أبرز عناصر أهلي جدة هذا الموسم، بعدما فرض نفسه من الركائز الأساسية في خط الوسط.

حيث شارك في 29 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، إلى جانب أدواره الفنية الكبيرة في المنظومة التكتيكية للفريق.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله تطورات الحالة الطبية للاعب، في وقت يسعى فيه الأهلي لتجاوز الغيابات المؤثرة قبل دخول المرحلة الحاسمة من الموسم.