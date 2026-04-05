منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين

الأحد، 05 أبريل 2026 - 16:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين مواليد 2009

حقق منتخب الجزائر للناشئين انتصارا ثمينا على منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة لتصفيات شمال إفريقيا.

وسجل هدف الجزائر الوحيد عبد الرحمن زاوي.

وبهذا الانتصار تأهل منتخب الجزائر لنهائيات أمم إفريقيا للناشئين مع مصر والمغرب.

وصف المباراة

بدأت المباراة بتراجع كبير من الطرفين وبدون خطورة على المرمى.

وبعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول سدد يوسف عثمان كرة صاروخية تصدى لها حارس الجزائر ليحافظ على نظافة شباكه.

وعاد اللاعب ليسدد من جديد عند الدقيقة 19 لكن حارس الجزائر تألق من جديد وأنقذ مرماه.

وبرأسية مميزة من عبد العزيز خالد تألق من جديد حارس الجزائر وأنقذ مرمى فريقه.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل منتخب الجزائر مبكرا مع بداية الشوط الثاني الهدف الوحيد بالمباراة عن طريق عبد الرحمن زاوي بعد مجهود فردي مميز وتسديدة سكنت شباك منتخب مصر في الدقيقة 47.

وسجل منتخب مصر هدف التعادل في اللحظات الأخيرة لكن تم الغاؤه بسبب وجود مخالفة.

لتنتهي المباراة بتحقيق منتخب الجزائر انتصارا ثمينا ليتأهل مع منتخب مصر إلى النهائيات الإفريقية المقامة في المغرب.

منتخب مصر الناشئين منتخب الجزائر الناشئين
