مصدر من الزمالك لـ في الجول: شيكو بانزا متواجد بمصر بشكل طبيعي.. وهذا موقفه

الأحد، 05 أبريل 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

نفى مصدر من الزمالك ما يثار بشأن تواجد شيكو بانزا خارج مصر وعدم توصل مسؤولي الزمالك له.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الافتتاحية من المرحلة الختامية لحسم لقب الدوري مساء اليوم الأحد.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "شيكو بانزا متواجد في مصر بشكل طبيعي وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب تعرضه للإصابة خلال مواجهة الذهاب أمام أوتوهو الكونغولي في بطولة الكونفدرالية".

أخبار متعلقة:
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الشمس.. والزمالك يخسر من سموحة في دوري السيدات مواعيد مباريات الأحد 5 أبريل - الزمالك يواجه المصري.. ومصطفى محمد وإنتر ضد روما خبر في الجول - الزمالك يتفق على تجديد تعاقد عمر عبد العزيز حارس مرمى الشباب كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش واكتمال نصف نهائي كأس مصر

وأوضح "اللاعب متواجد في مصر بشكل طبيعي والنادي يمتلك جواز سفره وتم إصدار تأشيرة الجزائر له بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد".

واختتم المصدر تصريحاته "يخضع شيكو بانزا لبرنامج تأهيلي وفي حال جاهزيته الطبية والفنية سيتواجد مع الفريق في رحلة الجزائر وفي حال عدم جاهزيته سيتم العمل على تجهيزه للمباريات المقبلة".

ويستعد فريق الزمالك عقب مواجهة المصري لخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً يوم الجمعة، 10 أبريل الجاري على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

فيما تقام مباراة الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 إبريل الجاري، على استاد القاهرة، في نصف نهائي الكونفدرالية.

نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526572/مصدر-من-الزمالك-لـ-في-الجول-شيكو-بانزا-متواجد-بمصر-بشكل-طبيعي-وهذا-موقفه