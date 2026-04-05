مصدر من الزمالك لـ في الجول: شيكو بانزا متواجد بمصر بشكل طبيعي.. وهذا موقفه

نفى مصدر من الزمالك ما يثار بشأن تواجد شيكو بانزا خارج مصر وعدم توصل مسؤولي الزمالك له.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الافتتاحية من المرحلة الختامية لحسم لقب الدوري مساء اليوم الأحد.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "شيكو بانزا متواجد في مصر بشكل طبيعي وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب تعرضه للإصابة خلال مواجهة الذهاب أمام أوتوهو الكونغولي في بطولة الكونفدرالية".

وأوضح "اللاعب متواجد في مصر بشكل طبيعي والنادي يمتلك جواز سفره وتم إصدار تأشيرة الجزائر له بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد".

واختتم المصدر تصريحاته "يخضع شيكو بانزا لبرنامج تأهيلي وفي حال جاهزيته الطبية والفنية سيتواجد مع الفريق في رحلة الجزائر وفي حال عدم جاهزيته سيتم العمل على تجهيزه للمباريات المقبلة".

ويستعد فريق الزمالك عقب مواجهة المصري لخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً يوم الجمعة، 10 أبريل الجاري على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

فيما تقام مباراة الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 إبريل الجاري، على استاد القاهرة، في نصف نهائي الكونفدرالية.