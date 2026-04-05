تنس طاولة - بعد اجتيازها هنا جودة بصعوبة.. تتويج يينجشا بذهبية كأس العالم

الأحد، 05 أبريل 2026 - 15:11

كتب : محمد سمير

الصينية سون يينجشا - تنس طاولة

توجت الصينية سون يينجشا بذهبية كأس العالم لسيدات تنس الطاولة بعد التغلب على مواطنتها مانيو وانج.

وكانت سون يينجشا قد تجاوزت هنا جودة بصعوبة في ربع النهائي بنتيجة 4-3، ونتيجة 13-11 في الشوط الفاصل.

وتخطت يينجشا، الألمانية سابين وينتر في نصف النهائي بسهولة بنتيجة 4-0.

أخبار متعلقة:
قبل أن تنجح في التتويج بذهبية كأس العالم عقب الفوز على الصينية مانيو وانج بأربعة أشواط مقابل شوط واحد.

وسبق وأن توجت يينجشا بفضيتي أولمبياد طوكيو وباريس على مستوى السيدات.

وتحتل سون يينجشا في الوقت الحالي صدارة التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة.

وكان قد استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، هنا جودة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، وذلك بحضور أشرف حلمي رئيس الاتحاد، المصري لتنس الطاولة عقب تحقيقها إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة بالصين.

وجاء مشوار هنا جودة في كأس العالم:

دور المجموعات

الفوز 3-0 أمام ليونج أون نا لاعبة ماكاو

الفوز 3-0 أمام التايوانية تشينج أي تشينج

ثمن النهائي: الفوز 4-3 أمام الفرنسية جيا يوان

ربع النهائي: الخسارة 4-3 أمام الصينية سون ينجشا

نرشح لكم
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526570/تنس-طاولة-بعد-اجتيازها-هنا-جودة-بصعوبة-تتويج-يينجشا-بذهبية-كأس-العالم