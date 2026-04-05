تنس طاولة - بعد اجتيازها هنا جودة بصعوبة.. تتويج يينجشا بذهبية كأس العالم

توجت الصينية سون يينجشا بذهبية كأس العالم لسيدات تنس الطاولة بعد التغلب على مواطنتها مانيو وانج.

وكانت سون يينجشا قد تجاوزت هنا جودة بصعوبة في ربع النهائي بنتيجة 4-3، ونتيجة 13-11 في الشوط الفاصل.

وتخطت يينجشا، الألمانية سابين وينتر في نصف النهائي بسهولة بنتيجة 4-0.

قبل أن تنجح في التتويج بذهبية كأس العالم عقب الفوز على الصينية مانيو وانج بأربعة أشواط مقابل شوط واحد.

وسبق وأن توجت يينجشا بفضيتي أولمبياد طوكيو وباريس على مستوى السيدات.

وتحتل سون يينجشا في الوقت الحالي صدارة التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة.

وكان قد استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، هنا جودة لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، وذلك بحضور أشرف حلمي رئيس الاتحاد، المصري لتنس الطاولة عقب تحقيقها إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للسيدات لتنس الطاولة بالصين.

وجاء مشوار هنا جودة في كأس العالم:

دور المجموعات

الفوز 3-0 أمام ليونج أون نا لاعبة ماكاو

الفوز 3-0 أمام التايوانية تشينج أي تشينج

ثمن النهائي: الفوز 4-3 أمام الفرنسية جيا يوان

ربع النهائي: الخسارة 4-3 أمام الصينية سون ينجشا